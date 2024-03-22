В Приморье будут восстанавливать почти погибшее поголовье пчёл

Восстановлением пчелосемей, почти 70% которых погибли в 2023 году, займётся новое специальное агентство, сообщили vl.aif.ru в пресс-службе правительства Приморского края.
Медоносную базу будет спасать Агентство по развитию пчеловодства, распоряжение об этом подписала председатель правительства региона Вера Щербина. В Минсельхозе Приморья уточнили, что новая организация начнёт работу во втором квартале 2024 года.
Специалистам агентства предстоит сохранять медоносную базу, продвигать продукцию пчеловодства на внутреннем и внешнем рынке, обеспечивать её качество и безопасность. Также они займутся профилактикой заболеваний пчёл.
Председатель союза пчеловодов Приморья Рамиль Еникеев рассказал, что гибель пчёл в 2023 году наступила из-за климатических условий, вирусов и отсутствия кормовой базы — нектара липы. До этого в регионе было 65 тысяч пчелосемей. Главной задачей нового агентства станет восстановление хозяйства, учёт пчёл и пчеловодов.
Напомним, в 2023 году в Приморье запустили комплексную программу развития пчеловодства со сроком до 2028 года. Это сделали, чтобы систематизировать отрасль и получить качественный продукт.