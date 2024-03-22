В Приморье будут восстанавливать почти погибшее поголовье пчёл

Председатель союза пчеловодов Приморья Рамиль Еникеев рассказал, что гибель пчёл в 2023 году наступила из-за климатических условий, вирусов и отсутствия кормовой базы — нектара липы. До этого в регионе было 65 тысяч пчелосемей. Главной задачей нового агентства станет восстановление хозяйства, учёт пчёл и пчеловодов.