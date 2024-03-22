В Омске предложили пускать скоростные автобусы по незагруженным дорогам

Как рассказали в пресс-службе Омского горсовета, департамент транспорта Омска уже провел пробные эксперименты, запустив транспорт в режиме полуэкспресса по двум маршрутам, однако выяснилось, что уменьшение числа остановок мало влияет на время в пути.
Так, при движении на одном из напряженных участков — от центральной части до Левобережья: «Автовокзал — микрорайон “Кузьминки” — библиотека им. Пушкина — микрорайон “Кузьминки” — автовокзал», время в пути сократилось незначительно, хотя автобус не высаживал людей на 14 остановках. Та же ситуация и с экспериментом на маршруте от площади Победы до ул. Бархатовой: остановок автобус совершил вполовину меньше, а время в пути сократилось лишь на 7 минут.
Итоги обсуждения подвел председатель комитета Юрий Арчибасов, подводивший итоги обсуждения, высказал мнение, что запускать полуэкспрессы по уже существующим маршрутам нет смысла.
«Полуэкспрессный режим нужно запускать по дорогам, не загруженным утром и вечером, чтобы люди быстрее добирались до своей конечной цели. Департамент транспорта, проанализировав ситуацию, сказал, что разница в 5−7 минут между обычным маршрутом и полуэкспрессом. Это ни о чем. Договорились о том, что предварительно запустим несколько маршрутов автобусов малого класса, посмотрим 2−3месяца, как это будет работать. Для этого надо, чтобы департамент сформировал маршрутную мини-схему на основании предложения депутатов, с учетом их знания города», — цитирует депутата пресс-служба горсовета.
В департаменте транспорта пообещали дать первые результаты работы по вопросу в июне 2024 года.