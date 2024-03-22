В Омске предложили пускать скоростные автобусы по незагруженным дорогам

«Полуэкспрессный режим нужно запускать по дорогам, не загруженным утром и вечером, чтобы люди быстрее добирались до своей конечной цели. Департамент транспорта, проанализировав ситуацию, сказал, что разница в 5−7 минут между обычным маршрутом и полуэкспрессом. Это ни о чем. Договорились о том, что предварительно запустим несколько маршрутов автобусов малого класса, посмотрим 2−3месяца, как это будет работать. Для этого надо, чтобы департамент сформировал маршрутную мини-схему на основании предложения депутатов, с учетом их знания города», — цитирует депутата пресс-служба горсовета.