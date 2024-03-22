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Статистики рассказали, из чего состоит доход омичей

В регионе оказался самый низкий уровень доходов среди сибирских городов-миллионников.

Источник: Омскстат

Омскстат опубликовал данные о денежных доходах населения Омской области за 2023 год. На конец прошлого года средний доход составлял 48 тысяч рублей. По словам статистиков, с начала прошлого года доходы омичей выросли на 16,4 тысяч рублей.

По данным Омскстата, основу доходов местных жителей составляет зарплата. Четвёртую часть составляют разные соцвыплаты, ещё 9% — доходы от предпринимательской деятельности. На долю доходов от собственности (например, сдача недвижимости в аренду) приходится только 2,6%.

Из всех регионов Сибири с городами-миллионниками в Омской области оказался самый низкий уровень доходов.

экономика