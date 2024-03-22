Статистики рассказали, из чего состоит доход омичей

Омскстат опубликовал данные о денежных доходах населения Омской области за 2023 год. На конец прошлого года средний доход составлял 48 тысяч рублей. По словам статистиков, с начала прошлого года доходы омичей выросли на 16,4 тысяч рублей.
По данным Омскстата, основу доходов местных жителей составляет зарплата. Четвёртую часть составляют разные соцвыплаты, ещё 9% — доходы от предпринимательской деятельности. На долю доходов от собственности (например, сдача недвижимости в аренду) приходится только 2,6%.
Из всех регионов Сибири с городами-миллионниками в Омской области оказался самый низкий уровень доходов.