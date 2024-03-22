Заседание суда по иску к Дмитрию Дремлюге перенесли на 17 апреля

До 17 апреля было решено отложить заседание Арбитражного суда Приморского края, на котором рассмотрят иск Генпрокуратуры РФ к предпринимателю Дмитрию Дремлюге и нескольким аффилированным с ним компаниям. Надзорное ведомство требует возместить ущерб, нанесённый государству незаконной добычей водных биоресурсов, в размере 17,4 млрд руб. Об этом сообщил ТАСС.
Прокуратура считает, что фигуранты установили иностранный контроль над стратегически важными отраслями экономики России и создали угрозу экономической безопасности. Подробнее о Дмитрии Дремлюге и иске к нему АиФ писал ранее.
Заседание, назначенное на 22 марта, было перенесено, так как судья, в производстве которой находится иск, сейчас на больничном.
21 марта суд удовлетворил иск на 358,7 млрд рублей к другому дальневосточному предпринимателю, «крабовому королю» Олегу Кану. Генпрокуратура считает, что он благодаря полученным от Росрыболовства квотам на вылов биоресурсов, также установил иностранный контроль над стратегически важными отраслями экономики России.