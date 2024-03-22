Минобороны построит детский медицинский центр в Омске

МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Минобороны России построит крупный детский медицинский центр в Омске площадью более 33 тысяч квадратных метров, сообщили в пятницу в военном ведомстве.
«Специалисты военно-строительного комплекса Минобороны России возводят крупный медицинский центр для детей в городе Омск. Новое медучреждение создается по поручению президента Российской Федерации в рамках национального проекта “Здравоохранение”. Ход работ проинспектировал заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов совместно с губернатором Омской области Виталием Хоценко», — сказали в министерстве.
Как уточнили в ведомстве, площадь нового медцентра превысит 33 тысяч квадратных метров, он будет оборудован по последнему слову техники и сдан «под ключ».
Иванов поручил нарастить темпы строительства, увеличить количество специалистов на площадке и синхронизировать все рабочие процессы. Особое внимание замглавы российского военного ведомств обратил на необходимость контроля качества строительно-монтажных работ с целью создания безопасной и комфортной среды для маленьких пациентов.
В Омске замминистра обороны РФ проверил развитие военного клинического госпиталя, где запланирована масштабная реконструкция существующих фондов и строительство новых сооружений с созданием дополнительных мощностей для медицинской реабилитации участников специальной военной операции.
Также в рамках рабочей поездки в войска Центрального военного округа Иванов проинспектировал развитие специальной, военной и социальной инфраструктуры, строительство объектов, возводимых в интересах ракетных войск стратегического назначения, развитие военных городков и гарнизонов, дислоцированных в Алтайском крае и Новосибирской области.