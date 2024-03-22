Минобороны построит детский медицинский центр в Омске

Также в рамках рабочей поездки в войска Центрального военного округа Иванов проинспектировал развитие специальной, военной и социальной инфраструктуры, строительство объектов, возводимых в интересах ракетных войск стратегического назначения, развитие военных городков и гарнизонов, дислоцированных в Алтайском крае и Новосибирской области.