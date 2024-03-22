Глава Минэкономразвития Решетников рассказал, что привлекает туристов в Новосибирскую область

— Новосибирская область — регион с уникальным лечебным потенциалом, богата природными факторами. У нас есть сульфидно-иловые грязи, глины, озерная соль рапа, минеральная йодобромная вода, даже воздух в некоторых природных локациях уникален. Кроме того, здесь сосредоточены известные медицинские институты, работают доктора с мировым именем, развита сеть частных медицинских клиник самого разного профиля. Закономерно, что темпы медицинского туризма в Новосибирской области ежегодно растут. Мы — один из первых регионов, который специально включил медицинский туризм в экспортную программу, активно работаем по продвижению региона на зарубежные рынки с медассистентами. На форуме «Дикоросы» в апреле прошлого года председатель комитета Госдумы по туризму Сангаджи Тарбаев заявил, что у Новосибирской области есть все шансы занять эту нишу и стать столицей медицинского туризма в стране, мы к этому стремимся.