Восточный выезд из Уфы открыт: история длиной в 32 года

«Это долгожданный объект для жителей Башкортостана. Искренне благодарю всех, кто принимал участие в возведении Восточного выезда. Прежде всего руководителей, которые в 1990-е годы приняли решение строить новую дорогу. Хочу сказать спасибо управленческой команде нашей республики, Группе ВТБ, холдингу “Лимак”. И, конечно, мы благодарим Президента России. Без его решения у нас не было бы мощной федеральной поддержки, — сказал Радий Хабиров. — Мы от души благодарим и строителей, которые своим самоотверженным трудом создали уникальный инфраструктурный объект. Для Уфы, которая с трёх сторон окружена реками, Восточный выезд имеет стратегическое значение. Впереди — ещё один этап строительно-монтажных работ, который позволит соединить новую дорогу с федеральной трассой М-7. Подготовку к нему уже начали. Поздравляю уфимцев, жителей Башкортостана с открытием Восточного выезда».