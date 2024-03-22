Восточный выезд из Уфы открыт: история длиной в 32 года

Восточный выезд — один из крупнейших инфраструктурных проектов республики, благодаря которому доехать из Уфы до трассы М-5 «Урал» теперь можно за 10 минут.
Восточный выезд представляет собой автодорожный тоннель длиной 1,2 км, мостовой переход с эстакадой через реку Уфу длиной 2,7 км и 10 км скоростной дороги. Общая протяженность составляет 13,9 км. Расчетная скорость движения автотранспорта составит 110 км/ч, в тоннеле — 80 км/ч, благодаря чему автолюбители смогут выезжать из столицы Башкортостана в восточном направлении намного быстрее.
«Это долгожданный объект для жителей Башкортостана. Искренне благодарю всех, кто принимал участие в возведении Восточного выезда. Прежде всего руководителей, которые в 1990-е годы приняли решение строить новую дорогу. Хочу сказать спасибо управленческой команде нашей республики, Группе ВТБ, холдингу “Лимак”. И, конечно, мы благодарим Президента России. Без его решения у нас не было бы мощной федеральной поддержки, — сказал Радий Хабиров. — Мы от души благодарим и строителей, которые своим самоотверженным трудом создали уникальный инфраструктурный объект. Для Уфы, которая с трёх сторон окружена реками, Восточный выезд имеет стратегическое значение. Впереди — ещё один этап строительно-монтажных работ, который позволит соединить новую дорогу с федеральной трассой М-7. Подготовку к нему уже начали. Поздравляю уфимцев, жителей Башкортостана с открытием Восточного выезда».
Заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин в режиме видеосвязи поздравил руководство и жителей республики с вводом в строй уникального объекта и поблагодарил строителей за их работу.
«Создание транспортного коридора, организация нового выезда из Уфы на федеральную трассу М-5 начинались в 1992 году. Это был один из долгостроев, который благодаря поддержке нашего президента Владимира Владимировича Путина, системной работе правительства страны вместе с республикой нам удалось претворить в жизнь, — отметил Марат Хуснуллин. — Восточный выезд — это уникальный транспортный проект не только для Башкортостана, но и для всей России. Он окажет существенное влияние на социально-экономическое развитие региона, увеличит градостроительный потенциал Уфимской агломерации. Хочу сказать спасибо вашей управленческой команде, Радий Фаритович, за высокие темпы строительства жилья. Уфа является одним из лидеров в этом направлении. И новая дорога позволит поддерживать эти высокие темпы развития города. Восточный выезд снизит нагрузку на действующую улично-дорожную сеть, повысит инвестиционную привлекательность всей республики».
Вице-премьер добавил, что для дальнейшего развития градостроительного и логистического потенциала Башкортостана в рамках создания автомагистрали М-12 строят участок автодороги Дюртюли — Ачит протяжённостью порядка 140 км. Таким образом, вкупе с Восточным выездом регион получит два современных транспортных объекта.
«Хочу сказать, Радий Фаритович, что по всем дорогам, которые мы с вами брались строить, в хорошем командном режиме у нас все получается: и организация, и вынос сетей, и открытие карьеров, и мобилизация ресурсов. И вы как настоящий руководитель все время настаиваете, чтобы максимально были задействованы строительные компании и поставщики из Республики Башкортостан, что позволяет повышать и налоговый потенциал региона», — отметил вице-премьер.
Глава Башкортостана Радий Хабиров в свою очередь поблагодарил Правительство России за эффективную совместную работу по развитию транспортной инфраструктуры республики.
«Благодаря поддержке Президента и Правительства страны объёмы дорожного строительства в Башкортостан сейчас носят беспрецедентный характер. Восточный выезд является уникальным объектом. Здесь, мы, действительно, наработали определённый инженерный и научный потенциал. А главное, что эта дорога сделает жизнь наших людей лучше, — подчеркнул Радий Хабиров. — Перед республикой, действительно, стоит важная задача увеличения объёмов строительства жилья. И новая автодорога откроет для этого перспективные территории Зауфимья. Наши строители готовы работать, будем двигаться вперёд».
Значимость нового объекта отметил президент, председатель правления банка ВТБ Андрей Костин.
«Восточный выезд создаёт новую инфраструктуру движения в направлении Уфы и Зауфимья, улучшает качество городской среды, создает стимул для освоения новых перспективных территорий городской застройки, — сказал Андрей Костин. — Группа ВТБ обладает большим опытом в реализации социально значимых инфраструктурных проектов в России, подобные инициативы дают существенный мультипликативный эффект для развития смежных отраслей и регионов, их реализация крайне важна для развития экономики страны».
В реализации проекта принимала участие и государственная корпорация ВЭБ.РФ. Её председатель Игорь Шувалов высоко оценил эффективность работы Фабрики проектного финансирования госкорпорации по содействию в строительстве новой автодороги.
«Восточный выезд из Уфы — пример того, как механизмы государственной поддержки, реализуемые ВЭБ.РФ, помогают делать жизнь наших граждан комфортнее, решать транспортные проблемы. Эффект от таких проектов почувствует каждый горожанин, — сказал Игорь Шувалов. — Реализация инвестиционных проектов, направленных на развитие городской экономики — приоритетное направление деятельности ВЭБ.РФ. Инструмент Фабрики проектного финансирования в очередной раз показал свою эффективность».
Отметим, до 1 апреля 2024 года проезд по трассе будет бесплатным. Далее его стоимость составит 20 и 100 рублей для легковых автомобилей, 50 и 250 — для грузовых в ночное и дневное время, соответственно. Минтранс Башкортостана прорабатывает вопрос льгот для участников СВО и автомобилей на газомоторном топливе.
«Мы анализировали эти ставки, это вполне доступно и конкурентно, потому что многие другие объекты, которые строились по концессии, имеют большую стоимость проезда. Посмотрим, как это работает», — прокомментировал для ИА «Башинформ» Радий Хабиров.
Напомним стоимость строительства Восточного выезда из Уфы составила 40,3 млрд рублей. Его строили в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».
"Безусловно, для Уфы, для жителей нашей республики это создаст дополнительный комфорт. Потому что количество автомобилей увеличивается, транспортная нагрузка в городах республики, как и по всей стране, растёт. Восточный выезд будет способствовать более комфортному и быстрому перемещению людей.
При этом важно понимать, что работы на объекте ещё не завершены. Мы соединили федеральную трассу М-5 с проспектом Салавата Юлаева. В дальнейших планах — довести Восточный выезд до улицей имени города Галле и выездом на трассу М-7. Мы этим уже занимаемся, ведём проектирование и подготовку строительной площадки.
Подчеркиваю, что Восточный выезд очень нужен людям. Важно, что эти 10 км дороги тянут за собой и жилищное строительство. Поэтому сейчас, по сути, начинается новый этап развития Зауфимья. Мы уже работаем над тем, чтобы заводить на эти территории воду, газ, электричество. У нас здесь хороший градостроительный потенциал. По предварительной оценке, это порядка 5−6 млн кв. м. То есть там смогут комфортно проживать около 20 тысяч человек", — сказал Радий Хабиров.
Глава Башкортостана отметил, что темпы дорожного строительства в республике в последние годы беспрецедентны благодаря поддержке и решениям Президента и Правительства нашей страны.
«Сейчас в республике ведётся интенсивная работа по проекту создания участка новой федеральной трассы М-12. Мы уже запустили в столице республики Нагаевский путепровод. В этом году завершим в Уфе реконструкцию старого арочного моста через реку Белую. В следующем — планируем сдать после ремонта Шакшинский мост. Но впереди у нас — работы по трём мостам. Очень насущная задача — реконструкция Затонского моста. Мы также спроектировали новый мост через Белую в районе торгового центра “Мега” и начали переговоры с рядом компаний по поводу финансовой схемы строительства моста в створе улицы Интернациональной. В целом нам есть над чем работать и куда двигаться. И если мы выполним эти планы, то существенно улучшим дорожную инфраструктуру нашей республики», — рассказал Радий Хабиров информационному агентству «Башинформ».
Справка:
Восточный выезд — один из крупнейших инфраструктурных проектов в Приволжском федеральном округе, реализуемый в рамках концессионного соглашения, которое заключили в 2017 году между Правительством Башкортостана и ООО «Башкирская концессионная компания» (входит в «ВТБ Инфраструктурный холдинг»). Стоимость строительно-монтажных работ составила порядка 40,3 млрд рублей. Из них 4,5 млрд выделила республика, 26,7 млрд — федеральные средства, свыше 9,1 млрд — средства концессионера.