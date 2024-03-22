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Под Новосибирском повторно закрыли подпольный алкогольный завод

Сотрудники ФСБ изъяли более 100 тонн продукции на 80 млн рублей.

Источник: Freepik

Сотрудники управления ФСБ по Новосибирской области совместно с межрегиональным управлением Росалкогольтабакконтроля по Сибири повторно пресекли деятельность преступной группы по незаконному производству и сбыту алкоголя. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Подпольный завод был обнаружен в жилой зоне посёлка Двуречье Новосибирского района весной 2023 года. Там из недоброкачественного сырья нелегально производилась спиртосодержащая продукция, которая впоследствии распространялась в Новосибирске и других городах Сибири. Тогда сотрудники ФСБ закрыли завод, а из незаконного оборота изъяли более 5,5 тонн контрафактного алкоголя на сумму более 4,3 млн рублей.

Весной 2024 выяснилось, что работы на незаконном заводе возобновились, и сотрудникам ФСБ пришлось снова наведаться к бутлегерам.

«Обнаружена и изъята нелегально произведенная спиртосодержащая продукция в объеме свыше 100 тонн стоимостью более 80 млн рублей, а также технологическое оборудование», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В результате, в отношении жителя Новосибирска 1983 г.р., подозреваемого в причастности к незаконному обороту спиртосодержащей продукции, возбуждено уголовное дело.

Проводятся оперативно-следственные мероприятия по установлению всех лиц, причастных к организации незаконного производства спирта, а также демонтаж оборудования нелегального завода.

Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что в Новосибирске изготовители контрафактного алкоголя получили реальные сроки.