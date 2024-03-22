Под Новосибирском повторно закрыли подпольный алкогольный завод

Подпольный завод был обнаружен в жилой зоне посёлка Двуречье Новосибирского района весной 2023 года. Там из недоброкачественного сырья нелегально производилась спиртосодержащая продукция, которая впоследствии распространялась в Новосибирске и других городах Сибири. Тогда сотрудники ФСБ закрыли завод, а из незаконного оборота изъяли более 5,5 тонн контрафактного алкоголя на сумму более 4,3 млн рублей.