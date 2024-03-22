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Башкирия зарегистрировала первый в стране кластер по беспилотникам

В республике зарегистрировали первый в стране кластер беспилотной авиации, который включен в реестр Минпромторга России. Как сообщил премьер-министр региона Андрей Назаров, он объединяет 13 предприятий — из Башкирии, Тульской, Рязанской областей и Республики Карелия.

Источник: соцсети

Кластер получил подтверждение соответствия необходимым требованиям к промышленным кластерам. Включение в реестр позволит предприятиям республики воспользоваться федеральными и региональными мерами поддержки на реализацию совместных импортозамещающих проектов.

По словам премьер-министра республики, в прошлом году в Башкирии заработала Дирекция по развитию отрасли беспилотной авиации.

«Для нас это очень важное и радостное событие, которое подтверждает тот факт, что выбранное нами несколько лет назад направление — верное», — отметил Андрей Назаров.