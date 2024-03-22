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Мэрия Омска официально подтвердила отказ от выдачи разрешений на строительство

От застройщиков требуют более широкого участия в строительстве социальных объектов.

Источник: Om1.ru

В департаменте архитектуры и градостроительства Омска ответили на запрос портала Om1.ru о приостановке выдачи разрешений на строительство жилья. Чиновники подтвердили нашу информацию о том, что причиной стало предостережение прокуратуры из-за недостаточного количества проектируемых школ и детских садов в новых микрорайонах. Причём ведомство требует, чтобы соцобъекты строились к моменту ввода первых домов.

— Прокуратурой города Омска в январе 2024 года вынесено предостережение администрации города Омска о недопустимости выдачи разрешения на строительство многоквартирных домов на территории города Омска, не обеспеченных объектами социальной инфраструктуры на момент их предполагаемого ввода в эксплуатацию, — говорится в ответе ДАГа.

Выданные ранее разрешений продолжают действовать.

— В настоящее время администрацией города Омска осуществляется подготовка проекта правового акта, определяющего порядок заключения соглашений об участии застройщиков в развитии сети социальной инфраструктуры, — сообщили в департаменте.

строительство