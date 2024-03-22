Мэрия Омска официально подтвердила отказ от выдачи разрешений на строительство

В департаменте архитектуры и градостроительства Омска ответили на запрос портала Om1.ru о приостановке выдачи разрешений на строительство жилья. Чиновники подтвердили нашу информацию о том, что причиной стало предостережение прокуратуры из-за недостаточного количества проектируемых школ и детских садов в новых микрорайонах. Причём ведомство требует, чтобы соцобъекты строились к моменту ввода первых домов.