Разразился очередной «крабовый» скандал: претензии предъявляют Росрыболовству

В 2017 году ООО «Антей» выиграла на аукционе право на добычу камчатского краба в подзоне Приморья. Лот обошелся компании в 1,2 млрд рублей. При с 2023 до конца 2024 годна на этой территории введен запрет на вылов крабов из-за снижения популяции.