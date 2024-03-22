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Разразился очередной «крабовый» скандал: претензии предъявляют Росрыболовству

ВЛАДИВОСТОК, 22 марта, ФедералПресс. Крупная крабодобывающая компания «Антей» подала иск к Росрыболовству о расторжении договора на добычу крабов в Приморье. С ведомства требуют взыскать сумму неосновательного обогащения в размере 1,02 млрд рублей.

Источник: AP 2023

ООО «Антей» на 99% принадлежит Игорю Михнову и входит в одноименную группу, где основным партнером крупного добытчика крабов является бывший вице-губернатор Сахалинской области Аркадий Пинчевский. Группа компаний «Антей» — один из крупнейших крабодобытчиков в России.

В 2017 году ООО «Антей» выиграла на аукционе право на добычу камчатского краба в подзоне Приморья. Лот обошелся компании в 1,2 млрд рублей. При с 2023 до конца 2024 годна на этой территории введен запрет на вылов крабов из-за снижения популяции.

Напомним, в данное время идут громкие судебные разбирательства по другому «крабовому делу». Арбитражный суд Приморья рассмотрел иски Генпрокуратуры РФ в отношении двух крупных бизнесменов — Олега Кана и Дмитрия Дремлюги, предприятия которых занимались добычей крабов в Приморье и Сахалинской области.