В Ростове-на-Дону на левом берегу Дона появится еще один микрорайон

В Ростове на левом берегу Дона появится еще один микрорайон. Об этом 21 марта на своей странице сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко.
— Планируемый микрорайон разместится со стороны южного въезда в город между Восточным шоссе и железной дорогой от границы с Батайском до улицы Пойменной, — поделился глава администрации.
Строительство будет проводиться с применением принципа «переменной этажности», однако высота домов пока не называется. Кроме жилой застройки, в районе планируется возвести три детсада, школу, поликлинику и храм. Будет и прогулочная зона — бульвар протяженностью четыре километра, рядом с которым будет озеро с набережной.
— Инвестор привлек научно-исследовательский институт, который рассчитал не только уровни вод от затоплений и подтоплений, а также маловероятный прорыв плотины Цимлянского водохранилища. Научные сотрудники также изучили влияние застройки и проработали перечень инженерной защиты территории, — рассказал Алексей Логвиненко.
Отметим, что в микрорайоне смогут проживать 18 тысяч жителей.