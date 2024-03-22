В Ростове-на-Дону на левом берегу Дона появится еще один микрорайон

Строительство будет проводиться с применением принципа «переменной этажности», однако высота домов пока не называется. Кроме жилой застройки, в районе планируется возвести три детсада, школу, поликлинику и храм. Будет и прогулочная зона — бульвар протяженностью четыре километра, рядом с которым будет озеро с набережной.