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Газ в баллонах дорожает в Беларуси

Новые тарифы будут применяться для населения при заправке газовых баллонов объемом от одного до 27 литров.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 22 мар — Sputnik. Министерство антимонопольного регулирования и торговли Беларуси изменило стоимость сжиженного газа в баллонах, это предусмотрено ведомственным постановлением № 17 от 14 марта, которое в пятницу официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

Согласно новым тарифам, цена за килограмм газа при заправке баллонов для населения будет 1 рубль и 54 копейки.

Ранее было 1 рубль и 48 копеек, то есть подорожание составит шесть копеек.

Такая стоимость на газ будет применяться при заправке газовых баллонов объемом 1 л (0,4 кг), 5 л (2,0 кг), 12 л (5,0 кг) и 27 л (11,4 кг).

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Ранее изменились цены на баллоны сжиженного газа в 21 килограмм. Теперь они стоят 23,35 рубля при покупке «в пределах норм потребления».

Кроме того, изменились цены на природный газ, которые зависят от используемого потребителями оборудования. В частности, за один кубический метр природного газа теперь нужно платить: 0,2062 белорусских рубля, если у потребителя установлены индивидуальные газовые отопительные приборы и счетчик; 0,5477 рубля, если установлены счетчики, но отсутствуют индивидуальные газовые отопительные приборы. Если газ используется без счетчиков, то тарифы используются другие.