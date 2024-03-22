Газ в баллонах дорожает в Беларуси

МИНСК, 22 мар — Sputnik. Министерство антимонопольного регулирования и торговли Беларуси изменило стоимость сжиженного газа в баллонах, это предусмотрено ведомственным постановлением № 17 от 14 марта, которое в пятницу официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.
Согласно новым тарифам, цена за килограмм газа при заправке баллонов для населения будет 1 рубль и 54 копейки.
Ранее было 1 рубль и 48 копеек, то есть подорожание составит шесть копеек.
Такая стоимость на газ будет применяться при заправке газовых баллонов объемом 1 л (0,4 кг), 5 л (2,0 кг), 12 л (5,0 кг) и 27 л (11,4 кг).
Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Ранее изменились цены на баллоны сжиженного газа в 21 килограмм. Теперь они стоят 23,35 рубля при покупке «в пределах норм потребления».
Кроме того, изменились цены на природный газ, которые зависят от используемого потребителями оборудования. В частности, за один кубический метр природного газа теперь нужно платить: 0,2062 белорусских рубля, если у потребителя установлены индивидуальные газовые отопительные приборы и счетчик; 0,5477 рубля, если установлены счетчики, но отсутствуют индивидуальные газовые отопительные приборы. Если газ используется без счетчиков, то тарифы используются другие.