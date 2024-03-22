Газ в баллонах дорожает в Беларуси

Кроме того, изменились цены на природный газ, которые зависят от используемого потребителями оборудования. В частности, за один кубический метр природного газа теперь нужно платить: 0,2062 белорусских рубля, если у потребителя установлены индивидуальные газовые отопительные приборы и счетчик; 0,5477 рубля, если установлены счетчики, но отсутствуют индивидуальные газовые отопительные приборы. Если газ используется без счетчиков, то тарифы используются другие.