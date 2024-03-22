Приостановлено вещание одного из телеканалов в Молдове: подробности

КИШИНЕВ, 22 мар — Sputnik.Совет по продвижению инвестиционных проектов государственного значения принял решение в качестве превентивной меры временно приостановить действие разрешительных актов компании Media Content Distribution (CANAl 5, Maestro FM), информация размещена на официальном сайте правительства Молдовы.
«Решение было принято в ходе заседания, которое состоялось 20 марта, после выявления обоснованных подозрений относительно причастности конечных бенефициаров компании к деятельности, затрагивающей безопасность государства», — отмечается в сообщении.
В релизе также указан перечень телерадиокомпаний, в отношении которых «не выявлено никаких ограничений или рисков» для обеспечения предварительного одобрения инвестиций, важных для государственной безопасности:
Bright Communications"(R LIVE TV);
Radio Plai;
PRO-MINGIR (RADIO PRO-MINGIR);
REFORMA ART (JURNAL TV);
Centrul de promovare a sănătății și educației pentru sănătate «SĂNĂTATEA» (JURNAL FM);
VOCEA MEDIA (VOCEA BASARABIEI TV, VOCEA BASARABIEI FM);
NOROC MEDIA (NOROC TV, RADIO NOROC).
Отмечено, что до 12 марта в Агентство по инвестициям поступило 40 пакетов документов для предварительного одобрения инвестиций, важных для государственной безопасности, которые были предоставлены членам Совета для анализа и представления.
«Еще у 4 компаний отзыв лицензии на вещание был установлен на основании заявления», — отмечается в релизе.
Члены Совета изложили свою позицию по восьми пакетам документов, остальные подлежат рассмотрению на следующих заседаниях совета, уточняется в сообщении.
Отметим, что журналист этого телеканала на пресс-конференции о еврореферендуме, которую президент Майя Санду проводила 18 марта, задала главе государства несколько неудобных вопросов о тендере в аэропорту Кишинева и об ее отдыхе в одной из дорогостоящих виноделен.