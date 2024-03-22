Приостановлено вещание одного из телеканалов в Молдове: подробности

Отметим, что журналист этого телеканала на пресс-конференции о еврореферендуме, которую президент Майя Санду проводила 18 марта, задала главе государства несколько неудобных вопросов о тендере в аэропорту Кишинева и об ее отдыхе в одной из дорогостоящих виноделен.