По делу «крабового короля» вынесли решение в Приморье

Как считает Генпрокуратура, с 2019 по 2024 годы «группа лиц, подконтрольная Кану» вылавливала крабов и другие морепродукты, которые вывозила за рубеж. Заработанные деньги выводили на счета иностранных банков. Всего по делу проходит 31 юридическое лицо и 29 физических, передает Amur Mash.