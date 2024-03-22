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По делу «крабового короля» вынесли решение в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 22 марта, ФедералПресс. Во Владивостоке вынесен приговор в отношении рыбопромышленников, которые вывозили морепродукты за границу. Одним из фигурантов дела стал «крабовый король» Олег Кан.

Источник: AP 2023

Как считает Генпрокуратура, с 2019 по 2024 годы «группа лиц, подконтрольная Кану» вылавливала крабов и другие морепродукты, которые вывозила за рубеж. Заработанные деньги выводили на счета иностранных банков. Всего по делу проходит 31 юридическое лицо и 29 физических, передает Amur Mash.

Отмечается, что рыбопромышленниками был нарушен запрет на добычу биоресурсов. Иск, сумма которого составила почти 360 млрд рублей, был удовлетворен в пользу государства.

Напомним, предприниматель Олег Кан проходит ответчиком по двум уголовным делам. Его также обвиняют в организации убийства своего конкурента в 2010 году во Владивостоке.