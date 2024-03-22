Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Удовлетворят потребности туристов: китайцы сделают новый шаг для автомобилистов Приморья

Китай открывает трансграничные путешествия в Приморье на автомобиле.

Источник: Комсомольская правда

В Китае планируют открыть трансграничные путешествия на автомобилях через погранпереход Суйфэньхэ-Пограничный в Приморском крае. Ориентировочная дата открытия дороги — 1 мая, подробности сообщает «Комсомольская правда — Владивосток».

Информация об открытии путешествий на личных автомобилях появилась в китайской газете «Муданьцзян Чэньбао». Иностранное СМИ не уточнило, планируется ли возобновление организованных выездов автолюбителей из Китая, как в доковидные времена, или же речь идет об открытии самого погранперехода для личных транспортных средств. Возможно, уже летом туристы смогут отправиться в путешествие на машинах.

Пока что на самом погранпереходе подготовка к такому решению не идет.

Напомним, что с 1 по 17 марта пассажиропоток превысил 35 тысяч человек. В среднем за сутки в Суйфэньхэ проезжает около двух тысяч человек.

Ранее «КП» писала о возвращении безвизового посещения КНР из Приморья.

туризм и отдых