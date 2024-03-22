Удовлетворят потребности туристов: китайцы сделают новый шаг для автомобилистов Приморья

Информация об открытии путешествий на личных автомобилях появилась в китайской газете «Муданьцзян Чэньбао». Иностранное СМИ не уточнило, планируется ли возобновление организованных выездов автолюбителей из Китая, как в доковидные времена, или же речь идет об открытии самого погранперехода для личных транспортных средств. Возможно, уже летом туристы смогут отправиться в путешествие на машинах.