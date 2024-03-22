В Новосибирской области РЖД обновит парк пригородных электричек.
Согласно сообщению в ТГ-канале компании, всего новые электрички поступят в 21 российский субъект. Всего в регионы поступят 70 новых составов: 40 составов переменного тока ЭП3Д, 19 -постоянного тока ЭП2ДМ и 16 «Финистов», 25 вагонов локомотивной тяги, 10 вагонов рельсовых автобусов РА-3 «Орлан».
С января по март в эксплуатацию ввели 32 пригородных электропоезда. Они уже работают в Кемеровской, Нижегородской, Свердловской, Тюменской, Челябинской и Белгородской областях, Приморском крае и в других субъектах.
— Поезда и вагоны созданы с использованием новейших отечественных технологий, оборудования и материалов. Они отличаются повышенным уровнем комфорта для пассажиров и оснащены удобными санитарными комнатами, системами климат-контроля, USB-разъемами для зарядки гаджетов, подъемниками и креплениями для инвалидных колясок, — сообщили в компании.
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Максим ЩЕГОЛЬКОВ.