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В Новосибирской области РЖД обновит парк пригородных электричек

РЖД обновит парк пригородных электричек в Новосибирской области. Всего компания направит новые электрички в 21 российский регион.

Источник: Соцсети

В Новосибирской области РЖД обновит парк пригородных электричек.

Согласно сообщению в ТГ-канале компании, всего новые электрички поступят в 21 российский субъект. Всего в регионы поступят 70 новых составов: 40 составов переменного тока ЭП3Д, 19 -постоянного тока ЭП2ДМ и 16 «Финистов», 25 вагонов локомотивной тяги, 10 вагонов рельсовых автобусов РА-3 «Орлан».

С января по март в эксплуатацию ввели 32 пригородных электропоезда. Они уже работают в Кемеровской, Нижегородской, Свердловской, Тюменской, Челябинской и Белгородской областях, Приморском крае и в других субъектах.

— Поезда и вагоны созданы с использованием новейших отечественных технологий, оборудования и материалов. Они отличаются повышенным уровнем комфорта для пассажиров и оснащены удобными санитарными комнатами, системами климат-контроля, USB-разъемами для зарядки гаджетов, подъемниками и креплениями для инвалидных колясок, — сообщили в компании.

Ранее «Прецедент» писал, что сибирячке не удалось снизить срок за попытку сжечь знакомую из ревности. В Новосибирске создание набережной от Димитровского моста отложили минимум до 2028 года. Лестницу к вокзалу «Новосибирск-Южный» готовят к капитальному ремонту.

Максим ЩЕГОЛЬКОВ.