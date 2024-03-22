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Мэрия Новосибирска незаконно платила деньги МП «Метро МиР»

НОВОСИБИРСК, 22 марта, ФедералПресс. В Новосибирске мэрия по предварительному сговору напрямую перечисляла денежные средства МП «Метро МиР», которая, в свою очередь, от лица органа власти проводила тендеры на поддержание транспортной инфраструктуры города и обслуживание ливневых канализаций. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УФАС.

Источник: Reuters

«В срок до 22 мая органу местного самоуправления необходимо прекратить действия (бездействия), которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства: нарушения ФЗ “О защите конкуренции”, — говорится в документе УФАС региона.

По данным ФАС, преступная схема была выявлена в департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска. Коммерческую организацию МП «МЕТРО МИР» без осуществления предварительных тендеров снабжали бюджетными средствами в виде субсидий.

Кроме того, специалисты выявили факты перевода денежных средств на ремонт дорог и ливневок, а также объектов инженерной инфраструктуры, которые находятся в муниципальной собственности. Однако контрактов на ремонт указанных участков не заключалось. Деньги переводились МП «МЕТРО МИР» по устной договоренности.

Напомним, в Новосибирске взяли под стражу экс-начальника департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Константина Васильева. Он будет под арестован до 20 мая.

экономика