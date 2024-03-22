Мэрия Новосибирска незаконно платила деньги МП «Метро МиР»

Кроме того, специалисты выявили факты перевода денежных средств на ремонт дорог и ливневок, а также объектов инженерной инфраструктуры, которые находятся в муниципальной собственности. Однако контрактов на ремонт указанных участков не заключалось. Деньги переводились МП «МЕТРО МИР» по устной договоренности.