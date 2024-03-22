В Татарстане для ремонта региональных дорог изымут более трех гектаров земель

В Актанышском районе в рамках реконструкции автодороги «Новое Алимово-Старое Алимово» будут изъяты 3,87 тысячи квадратных метров земли, в Аксубаевском — 2,9 тысячи квадратных метров, в Мензелинском — 594 квадратных метра.