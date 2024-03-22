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В Татарстане для ремонта региональных дорог изымут более трех гектаров земель

Речь идет о четырех районах республики.

Источник: Комсомольская правда

В Татарстане для ремонта четырех региональных дорог изымут более трех гектаров земель. Речь идет о четырех районах республики. Соответствующее постановление подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.

В Мамадышском районе в районе реконструкции дороги регионального значения Мамадыш- Тюлячи изымут земли площадью 23,8 тысячи квадратных метров без находящихся там объектов капитального строительства.

В Актанышском районе в рамках реконструкции автодороги «Новое Алимово-Старое Алимово» будут изъяты 3,87 тысячи квадратных метров земли, в Аксубаевском — 2,9 тысячи квадратных метров, в Мензелинском — 594 квадратных метра.

Напомним, в Казани отремонтируют улицы Авиастроительного и Ново-Савиновского районов.

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