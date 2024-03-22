Ростех готовится к росту производства двигателей для самолёта SJ-100

Предприятие ОДК-СТАР Объединенной двигателестроительной корпорации, входящее в Ростех, в этом году начнет строительство нового испытательного корпуса. Возведение комплекса продиктовано ростом объемов выпускаемой продукции. На новых площадях будут тестировать агрегаты для серийных авиационных двигателей ПД-8, которые установят в Комсомольске-на-Амуре на новые самолеты SJ-100, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».