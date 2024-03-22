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Ростех готовится к росту производства двигателей для самолёта SJ-100

Заводы госкорпорации начали строить новые производственные мощности.

Источник: ОДК

Предприятие ОДК-СТАР Объединенной двигателестроительной корпорации, входящее в Ростех, в этом году начнет строительство нового испытательного корпуса. Возведение комплекса продиктовано ростом объемов выпускаемой продукции. На новых площадях будут тестировать агрегаты для серийных авиационных двигателей ПД-8, которые установят в Комсомольске-на-Амуре на новые самолеты SJ-100, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

В новом корпусе разместится высокотехнологичное испытательное оборудование, включая стенды для ресурсных испытаний, регулировки, обкатки и консервации агрегатов.

— Предприятие сегодня реализует сразу несколько масштабных проектов по техническому перевооружению и строительству корпусов. Каждый агрегат должен пройти проверку перед отправкой заказчику. Расширение испытательной базы и появление новых испытательных стендов позволят оптимизировать и ускорить производственные процессы, — подчеркнул управляющий директор ОДК-СТАР Сергей Попов.

Также в Комсомольске-на-Амуре производственный центр ПАО «Яковлев» приступил к возведению 78-метровой пристройки к цеху окончательной сборки. По завершению работ новая конфигурация удлиненного конвейера обеспечит выход на запланированную производственную мощность выпуска импортозамещенной версии самолета SJ-100.