Ростех готовится к росту производства двигателей для самолёта SJ-100

Предприятие ОДК-СТАР Объединенной двигателестроительной корпорации, входящее в Ростех, в этом году начнет строительство нового испытательного корпуса. Возведение комплекса продиктовано ростом объемов выпускаемой продукции. На новых площадях будут тестировать агрегаты для серийных авиационных двигателей ПД-8, которые установят в Комсомольске-на-Амуре на новые самолеты SJ-100, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
В новом корпусе разместится высокотехнологичное испытательное оборудование, включая стенды для ресурсных испытаний, регулировки, обкатки и консервации агрегатов.
— Предприятие сегодня реализует сразу несколько масштабных проектов по техническому перевооружению и строительству корпусов. Каждый агрегат должен пройти проверку перед отправкой заказчику. Расширение испытательной базы и появление новых испытательных стендов позволят оптимизировать и ускорить производственные процессы, — подчеркнул управляющий директор ОДК-СТАР Сергей Попов.
Также в Комсомольске-на-Амуре производственный центр ПАО «Яковлев» приступил к возведению 78-метровой пристройки к цеху окончательной сборки. По завершению работ новая конфигурация удлиненного конвейера обеспечит выход на запланированную производственную мощность выпуска импортозамещенной версии самолета SJ-100.