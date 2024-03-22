В Перми на берегу Камы построят современный бизнес-центр

Бизнес-центр на берегу Камы построят в Перми, сообщает «Новый компаньон» со ссылкой на правительство края.
По данным издания, проект получил статус «приоритетный» от совета по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата Прикамья. Помимо бизнес-центра, особую поддержку получили ещё два проекта.
На площади более 130 тысяч квадратных метров расположатся конференц-залы, ритэйл-инфраструктура и подземный паркинг. Строительством займётся дочерняя компания ПАО «ЛУКОЙЛ» — ООО «Лун-Инвест». Сумма инвестиций в проект составит 32 миллиарда рублей.
Приоритет также получило строительство нового производственного цеха «Промхимпермь». Результатом станет расширение производства реагентов для нефтедобычи и цветной металлургии, а также минеральных добавок для сельского хозяйства. В проект инвестируют 80 миллионов рублей.
Третьим проектом, получившим приоритет, является мультитемпературный складской комплекс с офисными помещениями от ООО «Кредо-Строй». В строительство площадью не менее 30 тысяч квадратных метров вложат 667 миллионов рублей.
Как отмечает «Новый компаньон», приоритетный статус позволит компаниям получить налоговые льготы на имущество в Пермском крае, а также земельные участки в аренду без торгов.
Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал о застройке стадиона «Трудовые резервы», которая обеспокоила пермяков. Местные жители за сохранение спортивного объекта.