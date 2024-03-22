В Башкирии увеличится размер пособий на детей-сирот

Размер ежемесячного пособия на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных под опеку и попечительство в приемную и патронатную семью, увеличится на 18,5%. Размер выплаты зависит от возраста и состояния здоровья ребенка. Сейчас он составляет от 7 555 рублей до 9 428 рублей в месяц.
«По вопросу индексации выплат было много обращений со стороны опекунских и приемных семей. Принято решение повысить пособия не на величину инфляции, а более существенно», — отметил председатель Госсобрания — Курултая Башкирии Константин Толкачев.
Согласно законопроекту, размер пособий, выплачиваемых опекуну на содержание ребенка, с учетом районного коэффициента составит: за ребенка до трех лет — 9 310 рублей, за ребенка старше трех лет — 8 953 рубля в месяц. Размер средств на содержание ребенка-инвалида либо ребенка с ограниченными возможностями здоровья, или имеющего недостатки в физическом или психическом развитии, составит: за ребенка до трех лет — 11 172 рубля, за ребенка старше трех лет — 10 743 рубля в месяц.
«Увеличение размера пособия потребует дополнительных расходов бюджета республики в объеме около 175 млн рублей», — добавил Толкачев.