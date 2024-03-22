В Башкирии увеличится размер пособий на детей-сирот

Согласно законопроекту, размер пособий, выплачиваемых опекуну на содержание ребенка, с учетом районного коэффициента составит: за ребенка до трех лет — 9 310 рублей, за ребенка старше трех лет — 8 953 рубля в месяц. Размер средств на содержание ребенка-инвалида либо ребенка с ограниченными возможностями здоровья, или имеющего недостатки в физическом или психическом развитии, составит: за ребенка до трех лет — 11 172 рубля, за ребенка старше трех лет — 10 743 рубля в месяц.