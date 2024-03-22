В Беларуси изменили правила долевого строительства жилья

Видимо, в правительстве при принятии документа исходили из того, что такой подход позволит ускорить сроки сдачи объектов и заселения жильцов. Кроме того, он снизит расходы застройщиков на оплату коммунальных услуг, так как после сдачи объекта эти затраты автоматически будут переложены на дольщиков.