В Беларуси изменили правила долевого строительства жилья

Основные нововведения касаются сроков и условий передачи жилья заказчикам. В частности, будет возможна приемка в эксплуатацию одноквартирных жилых домов, а также многоквартирных блокированных жилых домов (таунхаусов), которые строятся с привлечением бюджетных средств, с некоторыми незавершенными работами.
Теперь в постановлении правительства прописано, что если какие-то работы «были перенесены на благоприятный период их выполнения», то застройщик все равно может передать документы на жилье будущему собственнику, прописав в них стоимость таких работ. Их можно будет оплатить позднее.
Видимо, в правительстве при принятии документа исходили из того, что такой подход позволит ускорить сроки сдачи объектов и заселения жильцов. Кроме того, он снизит расходы застройщиков на оплату коммунальных услуг, так как после сдачи объекта эти затраты автоматически будут переложены на дольщиков.
Ранее премьер-министр Беларуси Роман Головченко говорил о том, что сроки долевого строительства в стране часто затягиваются. Поэтому многие очередники отказываются брать поддержку на строительство долевым способом.