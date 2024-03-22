Снизились тарифы на электроэнергию и отопление для жителей Молдовы

КИШИНЕВ, 22 мар — Sputnik. Граждане Молдовы будут меньше платить за электроэнергию и отопление: в четверг после публикации в «Официальном мониторе» решения Национального агентства по регулированию в энергетике (НАРЭ) вступили в силу новые тарифы.
В центральных районах Молдовы и на юге республики бытовые потребители будут платить за кВтч электроэнергии 2 лея 34 бана, это на 5 банов меньше, чем ранее. Тариф для бытовых потребителей на севере страны составит 2 лея 84 бана за кВтч, что на 4 бана ниже, чем ранее.
Станет дешевле и гигакалория. Так, в Кишиневе ее стоимость составит 2 138 леев без НДС, или на 636 леев меньше. Потребители в Бельцах, обслуживаемые «CET-Nord», будут платить за гигакалорию на 970 леев меньше, чем раньше: 2 245 леев без НДС.