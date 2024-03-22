Снизились тарифы на электроэнергию и отопление для жителей Молдовы

В центральных районах Молдовы и на юге республики бытовые потребители будут платить за кВтч электроэнергии 2 лея 34 бана, это на 5 банов меньше, чем ранее. Тариф для бытовых потребителей на севере страны составит 2 лея 84 бана за кВтч, что на 4 бана ниже, чем ранее.