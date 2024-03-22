В центре Волгограда выставили на продажу творческую мастерскую за 12 млн рублей

На сайте бесплатных объявлений появилось предложение о продаже творческой мастерской. Площадь студии составляет 43,5 квадратных метра. Ранее недвижимость принадлежала заслуженному художнику России Владимиру Горскому. Он стал широко известен благодаря портретам и пейзажам, посвященным природе Поволжья и Дона.
У помещения есть статус «творческая мастерская». Следующий хозяин может сделать его жилым. В объявлении указано, что здесь также можно проводить фотосъемки, выставки или креативные мероприятия.
Новый владелец сможет любоваться чудесным видом на реку Волгу. Внутри оборудованы санитарная комната и кладовая. За всю мастерскую просят 12 млн рублей.