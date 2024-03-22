Заявлено о росте средних доходов омичей

Статистики подсчитали, что среднедушевые денежные доходы населения Омской области за период с января по декабрь 2023 года составили 39,8 тысячи рублей, увеличившись в сравнении с 2022 годом на 5 тысяч рублей. Рост, по данным аналитиков составил 14,5%.
По итогам четвертого квартала 2023 года среднедушевой доход в Омской области составил, 48,3 тысячи рублей, что на 5,7 тысячи рублей больше уровня прошлого года.
Реальные денежные доходы жителей Омска, по подсчетам статистиков, за период с января по декабрь прошлого года стали на 8,7% больше, чем в 2022-м; реальные располагаемые доходы — на 8,8% больше.
В ведомстве поясняют: среднедушевые денежные доходы исчисляются делением общей суммы денежных доходов на численность постоянного населения и на 12; реальные денежные доходы — относительный показатель, исчисляемый делением индекса номинального размера денежных доходов жителей на индекс потребительских цен; реальные располагаемые денежные доходы — номинальные денежные доходы за вычетом обязательных платежей и взносов, скорректированные на индекс потребительских цен.
Напомним, средняя зарплата в Омской области по итогам 2023 года предварительно составила 54,5 тысячи рублей.