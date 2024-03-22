Сенаторы предложили увеличить субсидии на авиаперевозки в Калининград в 2025 году

Сенаторы предложили увеличить объём субсидий на авиаперевозки в Калининград в 2025 году. Программа будет распространяться на всех жителей региона. Об этом корреспонденту Калининград.Ru рассказали в пресс-службе областного правительства.
Субсидирование авиабилетов обсуждали на совещании в Совете Федерации. Сейчас власти корректируют программу, чтобы льготный тариф распространялся на всех жителей Калининградской области.
«В ходе совещания в Совете Федерации предложено ускорить внесение изменений в соответствующее постановление, а также рассмотреть возможность увеличить объём субсидирования на следующий финансовый год», — сообщили в правительстве.
Изменение программы субсидирования авиабилетов обсуждали во время визита президента Владимира Путина в январе 2024 года. Глава государства поддержал предложение распространить особый тариф только на жителей Калининградской области.
Новую систему субсидирования планируют ввести с 1 мая. Ранее льготные билеты были доступны только определённым категориям граждан со всей страны. Среди них — студенты, пенсионеры, инвалиды, многодетные семьи.
В марте власти заморозили продажу субсидированных билетов из Калининграда и обратно. Минтранс поручил авиакомпаниям не повышать стоимость авиабилетов в регион во время пересмотра системы субсидирования.