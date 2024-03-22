В трех районах Самары планируют снести аварийные здания

Согласно постановлению городской администрации, землю, на которой стоят аварийные дома, планируют изъять для муниципальных нужд. Так, дома снесут в Кировском, Промышленном и Самарском районах. Жильцов следующих адресов расселят: ул. Свободы, 144; Каховской, 40; Калинина, 18 и дом на улице Алексея Толстого, который был построен еще в 1917 году.