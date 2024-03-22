В Уфе повысилась стоимость бесплатного питания школьников

В предыдущей редакции постановления администрации Уфы (от февраля 2022 года), стоимость завтрака для школьников начальных классов составляла 64,4 ₽, обеда — 72,5 ₽, полдника — 45 ₽ Стоимость питания учеников средних и старших классов оставлено без изменений.



Размер доплаты из бюджета Уфы на организацию бесплатного одноразового горячего питания до полной его стоимости обучающимся с начальных классов к субвенции, выделяемой из бюджета республики, на одного ученика увеличилось с 64 коп. до 70 коп. за завтрак и с 72 коп. до 78 коп. за обед.



Стоимость бесплатного пятиразового сбалансированного горячего питания с 1 января 2024 для обучающихся школ-интернатов выросла с 290 ₽ до 330 ₽ в день на одного обучающегося пятых-одиннадцатых классов, средства выделяются из бюджета Уфы.



Размер доплаты из бюджета Уфы на организацию бесплатного пятиразового питания до полной его стоимости обучающимся школ-интернатов к субвенциям, выделяемым из бюджета Башкирии, с 1 января этого года в сумме на одного обучающегося в день для начальных классов увеличится с 230,2 ₽ до 260,4 ₽



Стоимость бесплатного одноразового сбалансированного горячего питания с 1 января 2024 года для обучающихся 5−11 классов из семей, находящихся в социально опасном положении, за завтрак увеличится с 72,2 ₽ до 81,3 ₽, обед — с 82,5 ₽ до 93,1 ₽ в день на одного обучающегося из бюджета города.



Стоимость бесплатного одноразового питания для обучающихся 5−11 классов, прибывших с территорий Украины, ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей, не проживающих в пунктах временного размещения, с 1 января 2024 года увеличивается за завтрак с 78,2 ₽ до 81,3 ₽, обед — с 89,4 ₽ до 93,1 ₽