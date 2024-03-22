Air Samarkand совершила первый регулярный рейс в Стамбул

Сообщается, что первый рейс в Стамбул заполнился на 100%, все 211 кресел Airbus A321neo были заняты. На обратный рейс зарегистрировались 188 новых клиентов авиакомпании. Несмотря на небольшую задержку вылета, пассажиры обоих сегментов тепло отозвались о сервисе авиакомпании и о полете в целом: бортпроводники услышали приятные отзывы как о работе экипажа, так и о питании на рейсе.