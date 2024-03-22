Air Samarkand совершила первый регулярный рейс в Стамбул

Этот рейс открыл новую возможность для прямых и доступных полетов между Самаркандом и крупнейшим городом и аэропортом Турции.
В пресс-службе авиакомпании сообщили, что рейсы по этому направлению будут выполняться каждый понедельник и четверг. В скором времени Air Samarkand рассчитывает увеличить частоту полетов.
На торжественном мероприятии 21 марта в Международном аэропорту Самарканда авиакомпания представила своего нового официального амбассадора — известную узбекскую певицу и композитора, лауреата множества международных премий — Севару Назархан.
Автор и исполнитель полюбившихся песен выступила с душевной речью в адрес пассажиров первого регулярного рейса и провела автограф-сессию. А после окончания посадки пассажиров, Севара Назархан поднялась на борт и, пожелав счастливого пути, исполнила фрагмент песни «Улуғимсан Ватаним», воспользовавшись бортовой системой громкой связи.
В авиакомпании отметили высокий спрос на первый и ближайшие рейсы.
Сообщается, что первый рейс в Стамбул заполнился на 100%, все 211 кресел Airbus A321neo были заняты. На обратный рейс зарегистрировались 188 новых клиентов авиакомпании. Несмотря на небольшую задержку вылета, пассажиры обоих сегментов тепло отозвались о сервисе авиакомпании и о полете в целом: бортпроводники услышали приятные отзывы как о работе экипажа, так и о питании на рейсе.
Генеральный директор Air Samarkand, Зафар Бутаев подчеркнул, что коллектив авиакомпании многое сделал для того, чтобы открыть регулярные направления уже этой весной.
«Мы рады, что первым городом стал именно Стамбул: Турцию и Узбекистан объединяют давние деловые и культурные связи, и этот маршрут очень востребован. В ближайшие месяцы мы планируем открывать новые направления и увеличивать частоты», — сказал он.
В авиакомпании также сообщили о планах в ближайшее время открыть такие направления как Тбилиси, Дубай, Джидда и ряда направлений Турции. Кроме того, запланирована и чартерная программа начиная с апреля: совместно с международным туристическим оператором Crystal Bay, Air Samarkand будет выполнять рейсы на самые востребованные курорты: Бали, Пхукет, Фукуок и Начанг.
Билеты на регулярные рейсы Air Samarkand можно приобрести на сайте easybooking.uz, а также в сети агентств, подключенных к системе EasyBooking и на сайте biletbank.com. В ближайшее время билеты поступят в продажу и на обновленном сайте airsamarkand.com, а также в популярных онлайн-кассах и агрегаторах..
Справка. Air Samarkand — узбекская авиакомпания, базирующаяся в международном аэропорту Самарканд. Основана в апреле 2022 года. Флот авиакомпании состоит из самолетов Airbus A330, А321 и А321neo.
Основная цель авиакомпании: обеспечить жителям Самарканда и соседних регионов возможность путешествовать напрямую по востребованным направлениям, а гостям — посещать Самарканд, минуя промежуточные пункты.