В Екатеринбурге построят термальный комплекс на месте ТРЦ «Комсомолл»

Торгово-развлекательный центр продают уже не в первый раз. Из-за неудобного расположения и санкций, наложенных из-за нарушений в организации въезда на территорию, проект терпел убытки. Еще в 2018 году Альфа-Банк получил его за долги и выставил на рынок. Если в 2021 году за ТРЦ просили 1,4 миллиарда рублей, то в сентябре 2023 года стоимость упала до 850 миллионов рублей.