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В Екатеринбурге построят термальный комплекс на месте ТРЦ «Комсомолл»

Застройщик возведет акватермальный комплекс «Баденленд» с апарт-отелем.

Источник: Комсомольская правда

В екатеринбургском «Ельцин Центре» презентовали планы по строительству огромного комплекса развлечений «Баденленд», который откроют на месте ТРЦ «Комсомолл».

Торгово-развлекательный центр продают уже не в первый раз. Из-за неудобного расположения и санкций, наложенных из-за нарушений в организации въезда на территорию, проект терпел убытки. Еще в 2018 году Альфа-Банк получил его за долги и выставил на рынок. Если в 2021 году за ТРЦ просили 1,4 миллиарда рублей, то в сентябре 2023 года стоимость упала до 850 миллионов рублей.

— Мы не вступаем в гонку с застройщиками жилой недвижимости, а делаем нечто другое — возводим сервисные апартаменты на природных локациях, — отметили в «Источник девелопмент».

На первом этаже нового комплекса разместят зоны отдыха и комплекс с бассейном. Второй этаж полностью выделен под SPA-комплекс, wellness-зону и бани народов мира. На третьем этаже будет находиться детская зона, а на четвертом — апарт-отель.