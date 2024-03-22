Прокуратура Владивостока намерена вернуть городу землю, где строился ЖК

Прокуратура Владивостока намерена через суд вернуть в муниципальную собственность земельный участок в районе Почтового переулка. Подробности рассказали в пресс-службе ведомства.
Напомним, на участке строительная компания «СЗ “Ареал-Проект 3” возводила элитный жилой комплекс LaPlace. 20 марта в официальном сообщении Приморский СКР назвал это “попыткой незаконной точечной застройки на месте образовательного учреждения” и завел уголовное дело по статьям 159, 174.1 и 286 УК РФ.
По данным СК и прокуратуры региона, в 1990 году между городской администрацией и юрлицом был заключен договор аренды земельного участка площадью около 5 тысяч «квадратов» для реконструкции и дальнейшей эксплуатации здания образовательного учреждения. Через несколько лет здание все же продали. Однако по заключенному договору новый собственник должен был разместить в здании образовательное учреждение. Спустя еще некоторое время уже реконструированное здание, а затем и земля под ним перешли в руки новому хозяину.
«В 2021 году объекты недвижимости отчуждены в пользу застройщика, который в 2023 году получил разрешение на строительство на нем жилого комплекса», сообщают в прокуратуре Приморского края.
Ранее застройщик дал комментарий по спорной ситуации. В компании заявили, что участок был приобретен законно, и выразили готовность сотрудничать со следствием, предоставить всю необходимую информацию, чтобы помочь как можно быстрее установить истину.