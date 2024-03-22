Прокуратура Владивостока намерена вернуть городу землю, где строился ЖК

По данным СК и прокуратуры региона, в 1990 году между городской администрацией и юрлицом был заключен договор аренды земельного участка площадью около 5 тысяч «квадратов» для реконструкции и дальнейшей эксплуатации здания образовательного учреждения. Через несколько лет здание все же продали. Однако по заключенному договору новый собственник должен был разместить в здании образовательное учреждение. Спустя еще некоторое время уже реконструированное здание, а затем и земля под ним перешли в руки новому хозяину.