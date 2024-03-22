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В Челябинске откроют детскую поликлинику в Чурилово

ЧЕЛЯБИНСК, 22 марта, ФедералПресс. В Челябинске в ЖК «Яблоневый» откроют единственную в микрорайоне Чурилово детскую поликлинику. Торжественное мероприятие состоится 25 марта.

«В понедельник, 25 марта, в 12:00 состоится торжественное открытие детской поликлиники в микрорайоне. В мероприятии примет участие глава Челябинска Наталья Котова, исполняющий обязанности министра здравоохранения Челябинской области Елена Недочукова, главный врач ДГКБ№ 1 Чеслав Ведом», — сообщили в пресс-службе мэрии Челябинска.

Лечебное учреждение построили по адресу: улица 2-я Эльтонская, дом 30б.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер говорил о появлении детской поликлинники в первом квартале текущего года на прямой линии.

Ранее «ФедералПресс» писал о том, что новый хирургический корпус ЧОДКБ будет выходить фасадом на угол улиц Воровского и Блюхера. Здание построят в форме подковы. Больница станет первой в городе с эксплуатируемой кровлей.

медицина