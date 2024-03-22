Просроченная стройка в центре Хабаровска вызвала массу вопросов

Местные жители еще на этапе заливки фундамента пытались выяснить, кто и что строит и главное, на каком основании. Как оказалось, официально строительство дома началось только 18 марта 2024 года. Эта же дата стоит на разрешении. При этом внятных объяснений, почему строительство началось раньше, чем было выдано разрешение, жильцы так и не получили.