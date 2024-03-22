Таможня: Литва начала пропускать грузовики, но работает неритмично

В четверг, 22 марта, в ведомстве сообщали, что с вечера 20 марта Литва перестала пропускать грузовики из Калининградской области и за 12 часов не было принято ни одной машины. Впоследствии начальник пресс-службы областного правительства Дмитрий Лысков уточнил, что в 11:00 21 марта Литва запустила четыре большегруза. «По нашей информации, связано это с масштабным сбоем в работе литовских таможенных информационных систем», — пояснил он.