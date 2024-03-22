«Теплоэнерго» вернет абонентам более 260 млн рублей по итогам отопительного сезона

Нижегородцам вернут более 260 миллионов рублей по итогам отопительного сезона 2023/24 годов, сообщил корреспонденту ИА «Время Н» директор по реализации АО «Теплоэнерго» Александр Бобров.
«В этом году жители немного порадуются, потому более чем по 2 тысячам 400 домам мы возвращаем то, что было заплачено в прошлом году, — сказал он. — Связано это в первую очередь с тем, что отопительный сезон 2023 года был короче, чем в 2022 году: месячное потребление мы и возвращаем. Как всегда, у нас есть дома, которые получат достаточно большие возвраты, и есть те, которые получат меньшие суммы».
Бобров также подчеркнул, что жителям необходимо контролировать управляющие компании, так как они несут главную ответственность за работоспособность общих домовых приборов учета.
Напомним, более 30 сотрудников АО «Теплоэнерго» получили награды в честь Дня работников ЖКХ.