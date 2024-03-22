«Теплоэнерго» вернет абонентам более 260 млн рублей по итогам отопительного сезона

«В этом году жители немного порадуются, потому более чем по 2 тысячам 400 домам мы возвращаем то, что было заплачено в прошлом году, — сказал он. — Связано это в первую очередь с тем, что отопительный сезон 2023 года был короче, чем в 2022 году: месячное потребление мы и возвращаем. Как всегда, у нас есть дома, которые получат достаточно большие возвраты, и есть те, которые получат меньшие суммы».