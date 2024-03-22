Новый колбасный завод появился на Левобережье Омска

Также в составе производственного корпуса введено в эксплуатацию одноэтажное здание дэзбарьера, площадь которого составляет 182 кв. м. Помимо этого, предприятие имеет двухэтажное здание 410 кв. м. — в нем разместили сооружения локальной очистки.