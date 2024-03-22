Новый колбасный завод появился на Левобережье Омска

На Левобережье Омска ввели в эксплуатацию производственных корпус по производству колбасных изделий. Застройщиком выступило ООО «Сибирские колбасы».
В день на предприятии будут производить 48 тонн готовой колбасной продукции. Здание имеет два этажа общей площадью около 11 тыс. кв. м.
Также в составе производственного корпуса введено в эксплуатацию одноэтажное здание дэзбарьера, площадь которого составляет 182 кв. м. Помимо этого, предприятие имеет двухэтажное здание 410 кв. м. — в нем разместили сооружения локальной очистки.