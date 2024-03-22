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Доллар подорожал, а евро подешевел перед выходными

Отечественный рубль несмотря на укрепление «американца» сумел укрепиться по отношению к валютной корзине за счет российской и китайской валют.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 22 мар — Sputnik. В результате торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже национальная валюта ослабла только в сравнении с долларом.

Сегодня европейская валюта ослабила свои позиции. Евро в пятницу потерял 0,09% и опустился на отметку в 3,5310 белорусского рубля.

Американская валюта пошла в рост на фоне позитива с сокращением безработицы. Доллар вырос в итоге сразу на 0,29% и замер на уровне в 3,2453 белорусского рубля.

Дешевеющая на международных площадках нефть незначительно повлияла на курс российской валюты, которая скорректировалась в минус на 0,01%. На торгах за 100 российских просили 3,5051 белорусского рубля.

Сильнее остальных упала в цене валюта Поднебесной — на 0,48%. На бирже за 10 юаней нужно было заплатить 4,4584 белорусского рубля.