Доллар подорожал, а евро подешевел перед выходными

МИНСК, 22 мар — Sputnik. В результате торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже национальная валюта ослабла только в сравнении с долларом.
Сегодня европейская валюта ослабила свои позиции. Евро в пятницу потерял 0,09% и опустился на отметку в 3,5310 белорусского рубля.
Американская валюта пошла в рост на фоне позитива с сокращением безработицы. Доллар вырос в итоге сразу на 0,29% и замер на уровне в 3,2453 белорусского рубля.
Дешевеющая на международных площадках нефть незначительно повлияла на курс российской валюты, которая скорректировалась в минус на 0,01%. На торгах за 100 российских просили 3,5051 белорусского рубля.
Сильнее остальных упала в цене валюта Поднебесной — на 0,48%. На бирже за 10 юаней нужно было заплатить 4,4584 белорусского рубля.