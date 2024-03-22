В Новосибирске приостановили строительство школы в Чистой Слободе

При этом запись в школы в Новосибирске начнется с 1 апреля и уже сейчас родители интересуются, могут ли они записать детей на новый учебный 2024−2025 год в строящуюся школу. Однако пока, запись первоклассников в школу по улице Спортивная в микрорайоне Чистая Слобода не осуществляется.