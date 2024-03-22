В Новосибирске приостановили строительство школы в Чистой Слободе

«Строительство школы по улице Спортивная в микрорайоне Чистая Слобода осуществляется в рамках концессионного соглашения, заключенного с ООО “Школа на Спортивной” (Концессионер). В настоящее время строительство школы временно приостановлено в связи с отклонениями от проектных решений», — прокомментировали в ведомстве.
В министерстве добавили, что концессионер возобновит строительство сразу после устранения нарушений. Однако точных сроков не указали.
«Мы делаем все необходимое, чтобы ускорить ввод в эксплуатацию новой школы», — заверили в ведомстве.
При этом запись в школы в Новосибирске начнется с 1 апреля и уже сейчас родители интересуются, могут ли они записать детей на новый учебный 2024−2025 год в строящуюся школу. Однако пока, запись первоклассников в школу по улице Спортивная в микрорайоне Чистая Слобода не осуществляется.
Ранее редакция «ФедералПресс» рассказывала, как дети в переполненной школе № 215 в микрорайоне Чистая Слобода фактически обучаются в три смены, а родители называют такое образование заочным.