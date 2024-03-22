АЛМАТЫ, 22 мар — Sputnik. Казахстан и Таджикистан свяжет новый авиарейс Душанбе-Астана, сообщил РИА Новости пресс-секретарь частной авиакомпании «Сомон Эйр» Тимур Бандишоев.
«Таджикистан и Казахстан свяжет регулярный новый авиарейс Душанбе-Астана. Первый рейс из Душанбе в столицу Казахстана — Астану запланирован на 2 апреля. До этого “Сомон Эйр” выполняла регулярные рейсы в Алма-Ату», — сказал он.
По его словам, полеты будут выполняться раз в неделю — по вторникам, а с 19 апреля частота полетов в Астану будет увеличена до двух рейсов в неделю — по вторникам и пятницам.
Все рейсы будут осуществляться на самолетах Боинг 737−800 и Боинг 737−900.
Ранее сообщалось, что Казахстан и Корея увеличат число авиарейсов до 42 в неделю, не считая грузовых.
«Также достигнута договоренность предоставить право на выполнение 40 грузовых рейсов в неделю, в том числе с использованием пятой степени “свободы воздуха”, — отметили в комитете гражданской авиации Казахстана.
Переговоры, добавили в ведомстве, позволили снять ограничения по пунктам назначения и количеству назначенных перевозчиков, что позволит повысить конкуренцию и расширить географию полетов между странами.