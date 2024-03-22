В Свердловской области огурцы упали в цене на 7%

Есть и продукты, которые стали стоить дороже. Так, на 3,43% поднялась цена на морковь. Теперь килограмм овоща стоит 50,5 рубля. Помидоры подорожали на 1,26%. Их цена достигла 286 рублей. Картофель поднялся в цене на 1,69%, достигнув стоимости в 25 рублей за килограмм. Также подорожала и белокочанная капуста: на 1,36%, до 41 рубля.