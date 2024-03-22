В Свердловской области огурцы упали в цене на 7%

В Свердловской области за неделю, с 11 по 18 марта, подешевели огурцы. Стоимость овощей упала на 7,25%. Теперь килограмм огурцов можно приобрести за 219 рублей. Об этом сообщает пресс-служба Свердловскстата.
Также в регионе стали дешевле яблоки. Килограмм фрукта обойдется уральцу в 134 рубля. Снижение цены составило 1,35%. Среди продуктов, которые подешевели, есть рис, мука, сахар, печенье, подсолнечное масло, вареная колбаса и свинина. Понижение достигло менее 1%.
Есть и продукты, которые стали стоить дороже. Так, на 3,43% поднялась цена на морковь. Теперь килограмм овоща стоит 50,5 рубля. Помидоры подорожали на 1,26%. Их цена достигла 286 рублей. Картофель поднялся в цене на 1,69%, достигнув стоимости в 25 рублей за килограмм. Также подорожала и белокочанная капуста: на 1,36%, до 41 рубля.
Часть продуктов незначительно увеличилась в цене. Среди таких позиций: говядина, черный чай, макароны, репчатый лук и куриные яйца. Рост цены составил менее 1%.