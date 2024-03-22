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В Перми за 1,6 млрд отремонтируют старинный путепровод на Монастырской

Власти Прикамья потратят более 1,5 миллиардов на реконструкцию путепровода XIX века.

Пермский Минзак объявил конкурс на разработку проекта и выполнение реконструкции автодорожного путепровода на улице Монастырской. Участок находится на перегоне Пермь II — Пермь I. Путепровод построен в 1898 году и уже 25 лет признан аварийным.

На сайте госзакупок указано, что максимальная цена контракта — 1,660 млрд рублей. Подрядчики могут подать документы на участие в конкурсе до 9 апреля. Итоги станут известны 12 апреля.

Победителю предстоит полностью восстановить фрагмент, сделать его безопасным для эксплуатации. Также ему полагается обновить коммуникации на объекте, построить смотровую площадку размером 200 кв. м и парковку на 30 машино-мест площадью 1 тыс. кв. м. Реконструкция должна завершиться не позднее 30 сентября 2026 года.