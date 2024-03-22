В Перми за 1,6 млрд отремонтируют старинный путепровод на Монастырской

Победителю предстоит полностью восстановить фрагмент, сделать его безопасным для эксплуатации. Также ему полагается обновить коммуникации на объекте, построить смотровую площадку размером 200 кв. м и парковку на 30 машино-мест площадью 1 тыс. кв. м. Реконструкция должна завершиться не позднее 30 сентября 2026 года.