Масштабный ремонт на Троицком тракте проведут этим летом в Челябинске

Согласно техническому заданию, победитель торгов должен разработать проект, отремонтировать проезжую часть и тротуар, а после этого восстановить газон. Все материалы, которые будет использовать исполнитель, должны пройти испытания в аккредитованной лаборатории. Отмечается, что работы по устройству слоев покрытия проезжей части и тротуара необходимо проводить при температуре воздуха не ниже +10 градусов. Крышки колодцев и дождеприемные решетки должны находиться на одном уровне с проезжей частью.