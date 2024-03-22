Масштабный ремонт на Троицком тракте проведут этим летом в Челябинске

Согласно техническому заданию, победитель торгов должен разработать проект, отремонтировать проезжую часть и тротуар, а после этого восстановить газон. Все материалы, которые будет использовать исполнитель, должны пройти испытания в аккредитованной лаборатории. Отмечается, что работы по устройству слоев покрытия проезжей части и тротуара необходимо проводить при температуре воздуха не ниже +10 градусов. Крышки колодцев и дождеприемные решетки должны находиться на одном уровне с проезжей частью.
Отремонтировать дорогу планируют до 20 августа. Гарантийный срок составит от года на газон до пяти лет — на нижний слой асфальтобетонного покрытия. Победителя определят 3 апреля.
На прошлой неделе мэрия Челябинска объявила торги по выбору подрядчика для ремонта улицы Мастеровой на участке от путепровода через железнодорожные пути до Свердловского тракта с начальной ценой контракта 77,6 млн рублей.