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Масштабный ремонт на Троицком тракте проведут этим летом в Челябинске

В Челябинске объявили аукцион по выбору подрядчика для ремонта Троицкого тракта от улицы Рылеева до путепровода по улице Дарвина. Начальная цена контракта составляет 63,3 млн рублей. Информация опубликована на сайте Госзакупок.

Согласно техническому заданию, победитель торгов должен разработать проект, отремонтировать проезжую часть и тротуар, а после этого восстановить газон. Все материалы, которые будет использовать исполнитель, должны пройти испытания в аккредитованной лаборатории. Отмечается, что работы по устройству слоев покрытия проезжей части и тротуара необходимо проводить при температуре воздуха не ниже +10 градусов. Крышки колодцев и дождеприемные решетки должны находиться на одном уровне с проезжей частью.

Отремонтировать дорогу планируют до 20 августа. Гарантийный срок составит от года на газон до пяти лет — на нижний слой асфальтобетонного покрытия. Победителя определят 3 апреля.

На прошлой неделе мэрия Челябинска объявила торги по выбору подрядчика для ремонта улицы Мастеровой на участке от путепровода через железнодорожные пути до Свердловского тракта с начальной ценой контракта 77,6 млн рублей.

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