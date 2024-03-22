Назван топ-5 вакансий в Омске, где специалистам готовы платить от 100 тысяч рублей

Завершает список вакансия программиста. Работнику готовы платить от 100 тысяч рублей в месяц, а также предоставить питание в производственной столовой, доступ к бассейну и возможности для профессионального роста. В обязанности специалиста входит разработка и сопровождение программного обеспечения предприятия, составление отчётов и настройка обмена данных. От кандидата требуется опыт работы более года и навыки разработки программ на платформе 1С.