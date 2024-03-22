Назван топ-5 вакансий в Омске, где специалистам готовы платить от 100 тысяч рублей

Эксперты опубликовали список самых высокооплачиваемых омских вакансий в марте. В лидерах оказался директор филиала в компании, которая занимается проверкой счётчиков воды. Сотруднику готовы платить от 100 до 300 тысяч рублей. Несмотря на высокий доход, обязанностей у руководителя немного: заключение договоров с УК и контроль работы исполнителей.
На втором месте — менеджер по продаже автомобилей. В вакансии указана зарплата от 180 до 220 тысяч рублей при графике работы 5/2 с 09:00 до 20:00. Работнику предоставляются скидки на товары компании. Кандидаты должны быть коммуникабельными, с опытом работы в сфере продаж и хорошими навыками устной и письменной речи.
Третье место занимает вакансия руководителя проектов компании, которая занимается финансовыми технологиями. Такому сотруднику предлагают до 200 тысяч рублей в месяц. Кандидаты должны знать английский язык, иметь опыт управления командой из пяти человек, уметь оптимизировать процессы и структуру команды. Сотрудники рассматриваются на удалённую работу.
На четвёртом месте — менеджер по лизингу, которому предлагается зарплата от 170 тысяч рублей. Компания также предлагает скидки, страховку, оплату бензина и мобильной связи. Кандидат должен иметь собственную клиентскую базу, уметь вести переговоры и быть готовым к обучению и развитию.
Завершает список вакансия программиста. Работнику готовы платить от 100 тысяч рублей в месяц, а также предоставить питание в производственной столовой, доступ к бассейну и возможности для профессионального роста. В обязанности специалиста входит разработка и сопровождение программного обеспечения предприятия, составление отчётов и настройка обмена данных. От кандидата требуется опыт работы более года и навыки разработки программ на платформе 1С.