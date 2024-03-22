Поликлинику Лукояновской ЦРБ капитально отремонтируют в 2024—2025 годах

Около 4 млн рублей направят на капитальный ремонт поликлиники Лукояновской ЦРБ Нижегородской области в 2024—2025 годах. Работы будут проводиться в рамках реализации программы модернизации первичного звена здравоохранения национального проекта «Здравоохранение».
В текущем году на ремонт медучреждения выделено свыше 1,9 млн рублей. В настоящее время подрядчик осуществляет замену электропроводки. В начале лета в больнице также заменят оконные проемы и выполнят ремонт силового электрооборудования.
По словам главного врача Лукояновской ЦРБ Сергея Ослова, в 2025 году на модернизацию поликлиники будет выделено еще около 2 млн рублей.
«Эти средства пойдут на ремонт кровли. Сейчас ведутся разработка и согласование соответствующей проектно-сметной документации», — пояснил он.
Напомним, программа модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта «Здравоохранение» предусматривает не только ремонт действующих, но и строительство новых медицинских объектов. В рамках программы также ведется работа по обеспечению учреждений здравоохранения квалифицированными кадрами, обновлению медицинского оборудования и закупке специализированного транспорта. В результате удается повысить доступность и качество оказания медицинской помощи жителям.
Национальный проект «Здравоохранение» реализуется в соответствии с указом президента России Владимира Путина «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года».