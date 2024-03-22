Поликлинику Лукояновской ЦРБ капитально отремонтируют в 2024—2025 годах

Напомним, программа модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта «Здравоохранение» предусматривает не только ремонт действующих, но и строительство новых медицинских объектов. В рамках программы также ведется работа по обеспечению учреждений здравоохранения квалифицированными кадрами, обновлению медицинского оборудования и закупке специализированного транспорта. В результате удается повысить доступность и качество оказания медицинской помощи жителям.