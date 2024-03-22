В Волгограде десятки домов незаконно подключили к канализации

В администрации Волгограда не предприняли никаких мер для постановки на учет в качестве бесхозяйного имущества канализационных сетей. Прокуратура внесла представление в мэрии. В Волгограде начали работу по их обследованию для передачи на обслуживание ресурсоснабжающей компании.