В Волгограде десятки домов незаконно подключили к канализации

Установлено, что с 2017 по 2021 годы граждане заключили контракты с фактическим руководителем юрлица. Мужчина построил канализационный коллектор и подключил к канализации более 70 частных домов в Кировском районе.
Возведенные сети в эксплуатацию не ввели. К системе водоотведения, которая находилась в муниципальной собственности, законно подключили только 8 домовладений.
В ресурсоснабжающей организации выявили факт самовольного присоединения к канализации. Компания через суд потребовала взыскать с граждан плату за пользование системой водоотведения. Такая же ситуация происходила в Дзержинском районе с 2018 по 2020 годы.
Сейчас правоохранители оценивают действия гражданина, который занимался строительством сетей, сообщили в прокуратуре Волгоградской области.
В администрации Волгограда не предприняли никаких мер для постановки на учет в качестве бесхозяйного имущества канализационных сетей. Прокуратура внесла представление в мэрии. В Волгограде начали работу по их обследованию для передачи на обслуживание ресурсоснабжающей компании.
В надзорном ведомстве и администрации города решили разработать мировое соглашение для заключения с пострадавшими гражданами, чтобы снизить социальную напряженность.