Екатеринбург снова не у дел. На Среднем Урале определились города-лидеры, где будут благоустраивать территории

А вот Екатеринбург, как и в прошлом году, показывает низкий интерес населения к своим паркам и скверам. В 2023 году уральская столица стала единственным городом в Свердловской области, который не набрал достаточного количества голосов для получения финансовой поддержки на благоустройство своих территорий в рамках проекта. В тот год долгожданную победу получил Летний парк «Уралмаш», который мэрия, после повышенной заинтересованности граждан, все же решила привести в порядок собственными силами.