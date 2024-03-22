Сергей Собянин одобрил еще три проекта по программе создания рабочих мест

Программу стимулирования создания мест приложения труда утвердило Правительство Москвы в 2019 году для привлечения застройщиков жилья к активному строительству промышленных, деловых, социальных, культурных и других важных для города объектов. Инвесторы, которые одновременно со строительством жилья создают новые рабочие места, получают льготу по платежам на изменение вида разрешенного использования земли под жилищное строительство.