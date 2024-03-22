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Нижегородцам рассказали, что необходимо для досрочного выхода на пенсию

Женщины могут досрочно выйти на пенсию при наличии длительного страхового стажа, пишет Om1.ru со ссылкой на региональное отделение Соцфонда РФ.

Он должен составлять не менее 37 лет. У мужчин требование побольше — не менее 42 лет страхового стажа. В таком случае работники выйдут на пенсию на два года раньше наступления пенсионного возраста.

Напомним, в 2024 году пенсионный возраст для женщин наступает в 58 лет, а для мужчин — в 63 года.

В длительный страховой стаж входят периоды работы и иной деятельности на территории России, за которые уплачивались страховые взносы. Нестраховые периоды (например, уход за ребёнком до 1,5 лет или престарелым, получение пособия по безработице и т. д.) в стаж, дающий прав на досрочный выход на пенсию, не входят.

«Также в длительный стаж засчитывается служба в армии по призыву, а участие в специальной военной операции во время прохождения военной службы или пребывания в добровольческом формировании — в двойном размере», — сообщила управляющая Омский отделением СФР Ольга Ступичева.