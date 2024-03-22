Нижегородцам рассказали, что необходимо для досрочного выхода на пенсию

Он должен составлять не менее 37 лет. У мужчин требование побольше — не менее 42 лет страхового стажа. В таком случае работники выйдут на пенсию на два года раньше наступления пенсионного возраста.
Напомним, в 2024 году пенсионный возраст для женщин наступает в 58 лет, а для мужчин — в 63 года.
В длительный страховой стаж входят периоды работы и иной деятельности на территории России, за которые уплачивались страховые взносы. Нестраховые периоды (например, уход за ребёнком до 1,5 лет или престарелым, получение пособия по безработице
«Также в длительный стаж засчитывается служба в армии по призыву, а участие в специальной военной операции во время прохождения военной службы или пребывания в добровольческом формировании — в двойном размере», — сообщила управляющая Омский отделением СФР Ольга Ступичева.