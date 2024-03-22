Нижегородцам рассказали, что необходимо для досрочного выхода на пенсию

В длительный страховой стаж входят периоды работы и иной деятельности на территории России, за которые уплачивались страховые взносы. Нестраховые периоды (например, уход за ребёнком до 1,5 лет или престарелым, получение пособия по безработице и т. д. ) в стаж, дающий прав на досрочный выход на пенсию, не входят.