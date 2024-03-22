В администрации Куйбышевского района Самары объяснили раннее отключение отопления

Жители Куйбышевского района Самары вот уже несколько дней жалуются на перебои с отоплением. С такой проблемой столкнулись те, кто живет на 116 км. В местной администрации рассказали, с чем это связано.
Так, местная жительница написала в соцсетях, что в ее доме по адресу: Долотный переулок, 24а тепло пропало 20 марта. При минусовых температурах в ночное время жильцам стало некомфортно в своих квартирах. Другие жительницы района сообщают о низкой температуре в батареях по улице Зеленой и другим адресам. Самарцы оказались не готовы к тому, что их начнут приучать к закаливанию прежде, чем ночные температуры станут положительными.
Местная администрация признала отсутствие тепла в некоторых домах. По словам чиновников, это связано с новой котельной на улице Грозненской, которая заработала в конце 2023 года. Перевод домов на нее решили начать не дожидаясь конца отопительного сезона. В этот момент и случились отдельные перебои.
— Чтобы наши жители были на постоянной основе обеспечены теплом в следующий отопительный сезон, было принято решение о плавном переходе ряда домов уже в конце зимы-начале весны. В настоящий момент тепловые узлы в ряде домов 26 квартала синхронизируют с новой котельной. В процессе синхронизации возникла техническая сложность: около 17 домов испытывают трудности с получением тепла, — сообщили в администрации Куйбышевского района.