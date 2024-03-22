В администрации Куйбышевского района Самары объяснили раннее отключение отопления

Так, местная жительница написала в соцсетях, что в ее доме по адресу: Долотный переулок, 24а тепло пропало 20 марта. При минусовых температурах в ночное время жильцам стало некомфортно в своих квартирах. Другие жительницы района сообщают о низкой температуре в батареях по улице Зеленой и другим адресам. Самарцы оказались не готовы к тому, что их начнут приучать к закаливанию прежде, чем ночные температуры станут положительными.